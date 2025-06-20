Santiago Bernabeu, Gelir Kaynağı Oldu

Santiago Bernabeu’nun Yenilenmesi

Real Madrid’in efsanevi stadyumu Santiago Bernabeu, yenilenen yapısıyla günde yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etmeye başladı. Bu durum, kulübün en büyük finansal kaynaklarından birini oluşturuyor. Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında, Bernabeu Stadyumu, Real Madrid için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

Yıllık Gelir Rakamları

Marca’nın bildirdiğine göre, stadyum günlük yaklaşık 1 milyon dolar kazanıyor ve yıllık rakam 354 milyon dolara ulaşıyor. Bu gelir kalemleri, yalnızca maç günleri ile sınırlı kalmayıp, VIP ve premium koltuk satışları, stat turları ve futbol dışındaki büyük etkinlikleri de kapsıyor.

Bernabeu’nun Çok Amaçlı Kullanımı

Konserler, çeşitli etkinlikler ve özel organizasyonlar sayesinde Bernabeu, artık çok fonksiyonlu bir gelir merkezi haline geldi. Bu yenilik, stadyumun sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda çeşitli etkinlikler için cazip bir mekan olmasını sağlıyor.