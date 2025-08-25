Santiment, Sosyal Medyada Tehlikeli Söylentiler olduğunu Belirtiyor

FED FAİZ KARARLARINA YÖNELİK SOSYAL MEDYA SÖYLENTİLERİ ARTIYOR

Veri sağlayıcısı Santiment, Fed’in faiz kararları etrafında sosyal medya söylentilerinin tehlikeli seviyelere ulaştığına dikkat çekiyor. Şirketin sağladığı verilere göre, Fed ve faiz indirimleriyle ilgili anahtar kelimelerin sosyal medya bahisleri son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Hole ekonomi sempozyumundaki konuşması, kripto piyasasını harekete geçirdi. Powell, enflasyon ve işgücü piyasasındaki mevcut koşulların, Fed’in para politikası duruşunu değiştirmesini gerektirebileceğini belirtiyor. CME FedWatch Aracı verilerine göre, piyasa katılımcılarının yüzde 75’i Eylül toplantısında faiz indirimi bekliyor. Bu durum, kripto piyasasında güçlü bir iyimserlik dalgası yarattı.

PİYASADA İYİMSERLİK DALGASI

Kripto ünlüsü Ash Crypto, Powell’ın konuşmasının ardından Fed’in bu yılın dördüncü çeyreğinde para basma makinelerini çalıştıracağını ve iki faiz indirimiyle birlikte trilyonlarca doların kripto piyasasına akacağını öne sürdü. Ash Crypto, “Altcoinlerin 10 kat ile 50 kat arasında patlayacağı parabolik bir aşamaya girmek üzereyiz.” diyor. Ancak tüm sektör temsilcileri bu iyimserliğe katılmıyor. 10x Research araştırma başkanı Markus Thielen, yükseliş etkisi beklemenin çok erken olduğunu vurguluyor. Thielen, Bitcoin için uzun vadeli fiyat fırsatı ortaya çıkabilse bile, resesyon korkularının kısa vadeli baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

KRİPTO PİYASASINDAKİ RİSKLER

Ağ ekonomisti Timothy Peterson, Fed’in 2025’te faiz indirimi konusunda beklemesi durumunda daha geniş kripto piyasasında düşüşe neden olabileceğine dikkat çekiyor. Santiment’in analizi, tarihsel olarak tek bir yükseliş anlatısı etrafında büyük tartışma artışının aşırı iyimserliğin çok yüksek seviyelere ulaşabileceğini ve yerel zirve işaret edebileceğini gösteriyor.