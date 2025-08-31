Şantiye Kavgasında İki Yaralı Görüntü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kentte süren bir konut şantiyesinde, iki işçi grubu arasında henüz net bir sebep olmayan bir tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Kavga sırasında yaralanan iki işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

KAVGA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ

Kavga, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırma konusunda zorlandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.