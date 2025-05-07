Şantiye Önünde Ölü Bulundu Kepez

ANTALYA’DA GİZEMLİ ÖLÜM OLAYI

Antalya’da iş görüşmesi için gittiği bir şantiyenin önünde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay, Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi 5772 Sokak’ta gerçekleşti. Yeni yapılmış dört katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir adamı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Acil yardım çağrısı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşamını yitiren kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. olduğu tespit edildi. Ölen kişinin üzerinde bir miktar para bulundu. İşçinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. İnşaat firması yetkilileri, İydo E.’nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi’nde başlayacak bir inşaatta çalışmak için iş görüşmesine geldiğini belirtti. Öğleden sonra inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için incelemelere devam ediyor. İydo E.’nin ölümü, iş dünyasında ve toplumda büyük bir endişeye yol açtı.