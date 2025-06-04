Şantiyede Yangın Çıktı, İtfaiye Geliyor

KOCAELİ’NDEN YANGIN HABERİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaat alanında yangın durumu yaşandı. Boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu şantiye deposunda çıkan yangın, depoya ve yanında bulunan iki katlı prefabrik binaya zarar verdi. Yangın, Ataevler Mahallesi’ndeki bir inşaat firması bünyesindeki şantiyede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle baş gösteren yangın, özellikle kimyasallarla dolu alanda başlamış.

ÇALIŞANLARDAN ACİL YARDIM

Yangını fark eden çalışanlar, durumu Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından, olay yerine itfaiye, AFAD ve kimyasal müdahale araçları yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, duruma müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü.

HASAR VE İNCELEME SÜRÜYOR

Yangının meydana geldiği alandaki depo ile bitişikteki iki katlı prefabrik bina alevlerden etkilendi. Ancak olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme durumu yaşanmadı. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.