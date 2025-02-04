Santorini Adası’nda 650 Depremle Sismik Aktivite

SİSMİK AKTİVİTELERİN GÖZLEMLENMESİ

Kandilli Rasathanesi, Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki yaklaşık 2500 km²’lik alan içerisinde 31 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve hala devam eden sismik etkinliklere dikkat çekiyor. 31 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında bölgede yapılan gözlemlerle, aletsel büyüklükleri 1.3 ≤ M ≤ 5.1 aralığında değişen yaklaşık 650 depremin kaydedildiği ifade ediliyor. Bu depremlerden en büyüğünün büyüklüğü M 5.1 olarak belirlenirken, 70 adet depremin büyüklüğü M ≥ 4.0 üstünde yer alıyor ve çoğunun derinliklerinin 10 km’nin altında olduğu rapor ediliyor.

TEKTONİK SÜREÇLERİN ETKİSİ

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin güneyindeki Hellenik Yayı’nın, Afrika plakasının Avrasya plakasının altına dalması nedeniyle oluşan aktif bir dalma-batma zonu olduğu vurgulanıyor. Bu tektonik süreç, Ege Volkanik Arkı’nın meydana gelmesine ve özellikle Santorini ile Kolumbo gibi volkanların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Santorini, tarihi süreçte birçok büyük patlamaya tanıklık etmiş, bu patlamalar bazı büyük tsunami olaylarını da tetiklemiştir. 1707-1711, 1866-1870 ve 2011-2012 yıllarında kaydedilen volkanik aktivite dönemleri, bölgenin sürekli bir jeodinamik hareketlilik içinde olduğunu göstermektedir.

KOLUMBO VOLKANI VE SİSMİK HAREKETLER

Kolumbo volkanı, Santorini’nin yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda bulunan ve 1650 yılında büyük bir patlama gerçekleştiren aktif bir denizaltı volkanı olarak tanımlanıyor. Son yüzyıldaki aktivitesi, bölgedeki sismik hareketlerle doğrudan ilişkilidir. Yapılan gözlemler, volkano-tektonik mikrodepremlerin (M < 3) yoğun olarak Kolumbo ve Santorini’nin doğusunda meydana geldiğini göstermektedir. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin artışının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.