Santorini’de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMLER SANTORİNİ’DE DEVAM EDİYOR

Yunanistan’ın turizm cenneti olan Santorini gibi Kiklad Adaları’nda depremler sürüyor. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS), Santorini ve Amorgos arasında bulunan bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktarıyor. Bu sarsıntının ardından can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

İNSANLAR ADAYI TERK EDİYOR

Geçen cumartesi gününden itibaren meydana gelen yüzlerce depremin akabinde, Santorini Adası’nı 9 binden fazla kişi terk etti. Bunun yanın, adada toprak kaymaları da gözlemleniyor.