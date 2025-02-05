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Santorini’de Artan Depremler Korkutuyor

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EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK

Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik ve ardı ardına gelen depremler, Yunanistan’da ‘Instagram adası’ olarak tanınan Santorini’yi alarma geçirdi. Geçen haftadan itibaren yüzlerce sarsıntının yaşandığı bu muhteşem uçurum manzarasına sahip adadan yaklaşık 11 bin kişi ayrıldığı bildirildi.

KALABALIK BİR GÖÇ GERÇEKLEŞİYOR

Yunan gözlemcilere göre, 24 Ocak’tan itibaren ada ve çevresindeki 1.000 kilometrekarelik alanda toplamda yaklaşık 750 deprem meydana geldi. Ancak Santorini, Anafi, Ios ve Amorgos adalarında herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği vurgulanıyor.

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