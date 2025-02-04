santorini-de-artan-depremler-ve-tsunami-riski

SON ÜÇ GÜNDE 550 DEPREM KAYDEDİLDİ

Santorini, Amorgos ve Ios çevresindeki deniz bölgesinde son üç günde yaklaşık 550 sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3’ün üzerinde, en yüksek şiddet ise 5.2 olarak belirlendi. Depremlerin şiddetinin sürekli olarak artması gözlemleniyor. Kandilli Rasathanesi, Santorini Adası ve çevresinde 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren 650 depremin meydana geldiğini açıkladı. En büyük depremin 5,1 olarak kaydedildiği, 4 ve üzeri büyüklükte 70 depremin de yaşandığı bildirildi. Ada ve çevresi şu anda bir deprem fırtınası sürecinden geçiyor. 15 bin nüfusa sahip olan turistik ada, 8 bine yakın kişinin ayrılmasına tanıklık ediyor. Kalan ada halkı, evlerini terk etmeye devam ediyor ve geceyi araçlarında geçiriyor.

VOLKANİK FAALİYETLERİN TARİHİ BAĞLANTISI

Santorini, tarih boyunca Akdeniz’de ve dünya genelinde volkanik faaliyetlerle tanındı. 1955 yılında meydana gelen deprem, adanın ciddi şekilde zarar görmesine yol açtı. Mevcut depremler, adanın tarihi ve son araştırmalara olan ilginin artmasına neden oldu. Minos patlaması olarak bilinen tarihi olayın, bölgedeki deniz tabanını oluşturduğu belirtiliyor. Jeolojik veriler, Santorini veya Thera yanardağının yüz binlerce yıl boyunca birçok kez patladığını gösteriyor. Milattan Önce 1550-1500 yıllarında Girit’in yaklaşık 100 kilometre uzağında meydana gelen patlama, kaydedilen en büyük volkanik patlamalardan biri olarak biliniyor.

TSUNAMİ RİSKİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Science Direct’te yayımlanan 15 Ağustos 2023 tarihli rapor, bölgedeki deniz tabanına dair önemli bulgular sunuyor. Raporda, “Santorini, tsunami oluşturan 1956 yılındaki 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerine ev sahipliği yapan Avrupa’nın en tektonik olarak aktif bölgelerinden birinde yer almaktadır.” denildi. Ayrıca, “Santorini yapısının hemen yakınında benzer büyüklükte bir deprem meydana gelirse, yer ivmesi Santorini’yi çevreleyen, özellikle güneybatı kanadındaki yüzey yamaç dengesizliklerini yeniden harekete geçirebilir.” tespiti yapıldı.

TÜRKİYE’DEN YAKINDAN TAKİP

Uluslararası raporların yanı sıra, Türkiye de bu bölgedeki risklerin farkında. Türkiye’den çok uzakta olmayan bu bölgedeki depremler üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Santorini-Amorgos fay hattının büyük yıkıcı depremlere yol açabilecek potansiyeli olduğu konusunda uyarıda bulundu. Kandilli Rasathanesi, Santorini adası çevresindeki depremlerin analizini hazırladı ve olası volkanik patlamaların yaratabileceği tsunami riskine dikkat çekti. Raporda, “1707-1711, 1866-1870 ve 2011-2012 yıllarında kaydedilen volkanik aktivite dönemleri, bölgenin sürekli bir jeodinamik hareketlilik içinde olduğunu göstermektedir.” ifadesi yer aldı.

DEPREMLERLE BERABER TSUNAMİ UYARILARI

Ege Denizi’nin tsunami potansiyeli hakkında yapılan değerlendirmelerde, “Ege Denizi’nde devam eden sismik aktivite, tsunami oluşumu açısından önemli riskler taşımaktadır.” uyarısı öne çıktı. “Bölgedeki deprem aktivitesi ve deniz seviyesi değişiklikleri sürekli olarak izlenmektedir. Bölgede meydana gelebilecek deprem, heyelan gibi faktörlerle tetiklenebilecek bir tsunami riskine karşı alınacak önlemler büyük önem taşımaktadır.” denildi. 1956 yılında Güney Ege’de yaşanan Amorgos depremi sonrasında Kilimli (Kalimnos) adasında 2.5 metre yüksekliğinde dalgalar meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca, tsunami dalgasının Fethiye’de 1 metreye ulaştığı, su baskın mesafesinin ise 250 metre olarak belirlendiği ifade edildi.