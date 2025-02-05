Santorini’de Deprem ve Tsunami Uyarısı

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 5 Şubat sabahı üç farklı depremin meydana geldiği kaydedildi. İlk sarsıntı, saat 05.16’da 4.0 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte gerçekleşti. İkinci deprem, saat 05.21’de 4.5 büyüklüğünde ve yine 7 km derinlikte hissedildi. Üçüncü deprem ise saat 05.28’de 3.5 büyüklüğünde olup 7 km derinlikte oluştu. Bu sarsıntılar, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale gibi Türkiye’nin batı kıyılarında hissedildi. Peş peşe meydana gelen depremler halk arasında tedirginlik oluştururken, yetkililer yaşanan olayları yakından izliyor.

TSUNAMİ UYARISI

Meydana gelen depremlerin ardında uzmanlar, Ege Denizi’nde olası bir tsunami riskinin Türkiye kıyılarını da etkileyebileceğini ifade etti. Deprem uzmanları, özellikle büyük ölçekli bir deprem sonrası tsunami tehlikesinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor. Kıyı bölgelerinde yaşayanların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, yetkililerin sahil bölgelerindeki acil durum senaryolarını yeniden gözden geçiriyoruz. Ayrıca, Ege’deki depremler nedeniyle Yunanistan’ın Santorini Adası’nda halkın güvenli bölgelere kaçışının sürdüğü bildiriliyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

AFAD, depremlerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ege Denizi’nde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Bölgede artçı sarsıntılar devam edebilir.” Deprem bilimciler, Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin habercisi olabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. Bununla birlikte yetkililer, vatandaşları sakin kalmaya ve resmi kurumlardan gelecek bilgilere güvenmeye çağırıyor.