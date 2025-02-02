Santorini’de Şiddetli Depremler: Etkinlikler İptal Edildi

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Yunanistan’ın ünlü turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik gözlemleniyor. Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen sekiz ayrı deprem meydana geldi. Bu depremler art arda yaşandı ve bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

GÜNDE ON DEPREM ÜSTÜ ÜSTE GELDİ

Bu sarsıntı, önceki sekiz depreme yakın bir bölgedeki hareketlilikti. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta olan bu deprem, son 24 saat içindeki dokuzuncu deprem olarak kayda geçti. Kısa bir süre sonra saat 11.37’de 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Santorini Adası merkezli bu sarsıntı 9,74 kilometre derinlikte yaşandı ve bölgede sismik olaylar sürüyor.

ETKİNLİKLER VE EĞİTİM İPTAL EDİLDİ

Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin, 2012’de yaşanan olaylarla benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Santorini Adası Belediyesi Meclisi, artan sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü bir toplantı düzenledi ve gerekli tedbirleri alma kararı aldı. Bu çerçevede, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerle toplantılar iptal edildi. Ayrıca, yarın için kreşler ile ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

TÜRKİYE’DEKİ ETKİLERİ

Bölgedeki depremlerin Türkiye’ye olan etkileri de merak konusu oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sismik aktivite üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artış göstermişti. Bu hareketlilik toplamda 14 ay boyunca devam etti fakat bu süreçte herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmedi. 1600 yılında MÖ, Santorini’de önemli bir volkanik patlama yaşandı ve bu olay sonucunda adanın 73 kilometrekarelik bir bölümü denizle doldu. Santorini Kalderası, bu patlama sonrası adadan ayrılan toprak parçalarıyla oluşan ve turistlerin ziyaret ettiği popüler bir bölge haline geldi.