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Santorini’deki Depremler Endişe Yaratıyor: 500’den Fazla Sarsıntı

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EGE DENİZİ’NDE DEPREM FIRTINASI

Ege Denizi’ndeki Santorini Adası çevresinde ardışık sarsıntılar, Ege Bölgesi’nin her iki tarafında da endişe yaratıyor. AFAD, bu bölgede meydana gelen sismik aktiviteleri “deprem fırtınası” olarak nitelendiriyor. 28 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında, bölgede 500’den fazla deprem kaydedildi. Bu depremlerin derinlikleri ise 5 ile 25 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

ADALARDAN KAÇIŞ VE KURTARMA EKİPLERİ

Sarsıntılar süregeldikçe, şu ana kadar Santorini ve çevresindeki Ios, Amorgos ve Anafi adalarından yaklaşık 6 bin kişinin ayrıldığı bildiriliyor. Yunanistan Ulusal Gözlemevi’nden araştırma direktörü Athanassios Ganas, kamu yayıncısı ERT kanalına yaptığı açıklamada, “Böyle bir şey ilk kez oluyor, daha önce böyle bir şey görmemiştik” ifadelerini kullandı.

ÖNLEMLER VE MÜDAHALE HAZIRLIKLARI

Alınan önlemlerin yanı sıra, Yunanistan’ın Güney Ege Bölgesel İtfaiye Birimi, olası durumlara karşı teyakkuza geçirildi. Santorini’ye muhtemel müdahaleler için kurtarma ekiplerinin gönderildiği de bildirildi. Bu olayın ciddiyeti, yetkililerin acil durum hazırlıklarını artırmasına neden oluyor.

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