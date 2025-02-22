Santorini’deki Yanardağ Yeniden Faaliyete Geçti!

EGE DENİZİ’NDE SESSİZLİK BAŞ GÖSTERİYOR

Ege Denizi’nde bir aydır süren sismik hareketlilik artık yerini sessizliğe bırakmış durumda. Atina Üniversitesi’nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, bu bölgeyle ilgili endişe verici bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Yunan medyasına yaptığı açıklamada Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonu ile bağlantılı olduğunu belirtti. Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası’ndaki sismik faaliyetlerin iki olası senaryosunu açıkladı. İlk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak yok olabileceğini ifade etti. Ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini vurguladı. Papadimitriu, bu tür bir depremin çevredeki adalara büyük bir etkisi olmayacağını, zira depremin merkezinin uzak olduğunu dile getirdi.

VOLKAN AKTİF HALE GELDİ

Papadimitriu, “Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek.” açıklamasında bulundu. Bu durum, bölgedeki dikkatleri daha da artırıyor.