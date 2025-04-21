Santorini’nin Yüksek Kayalıklarında Risk Var

VOLKANİK TEHLİKE VE SANTORİNİ’DEKİ TURİZM ENDÜSTRİSİ

Santorini’nin sarp kayalıklarının tepesinde, değeri milyonlarla ölçülen dünyaca ünlü bir turizm endüstrisi yer alıyor. Ancak bu büyüleyici ada, altında büyük bir patlama riski barındırıyor. Antik bir patlama sayesinde oluşan geniş krater ve at nalı şeklindeki kenar, adayı rüya gibi bir yer haline getirmiş. Bilim insanları, ilk kez bir sonraki büyük felaketin ne kadar tehlikeli olabileceğini araştırmaya başladı.

DEPREM FELAKETİ SONRASI ARAŞTIRMALAR

BBC News, ipucu arayan İngiliz araştırma gemisi Discovery’de bir gün geçirdi. Santorini’nin 11 bin sakininin neredeyse yarısı, ağaçların altındaki deprem dalgasında kaçmak zorunda kalmıştı. Yüksek katlı döner restoranlar, AirBnB’lerden kiralanan evlerdeki jakuziler ve zengin volkanik topraklardaki üzüm bağlarıyla dolu beyaz köylerin altında, iki tektonik plaka yerkabuğunu öğütmeye devam ediyor. İngiltere’nin Ulusal Oşinografi Merkezi’nde denizaltı volkanları konusunda uzman Prof. Isobel Yeo bu çalışmaları yürütüyor. O, “Vezüv gibi daha ünlü olanlara kıyasla, tehlikelerini anlamak açısından biraz ‘gözden ırak, gönülden ırak’ gibi” diyor. Depremlerin ardından gelen bu araştırma, bilim insanlarının volkanik bir patlamanın ne zaman olabileceğine dair sismik işaretler aramasına yardımcı olacak.

VOLKANİK RİSKLER VE GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

Prof. Isobel, Santorini’nin son patlamasının 1950 yılında gerçekleştiğini, ancak 2012’de bir “huzursuzluk dönemi” yaşandığını belirtiyor. Magma, volkanların odalarına akmış ve adalar bu sırada “şişmiş.” Isobel, “Sualtı volkanları gerçekten büyük, gerçekten yıkıcı patlamalara yol açabiliyor,” diyor ve ekliyor: “Küçük patlamalara alıştıysanız, yanlış bir güvenlik duygusuna kapılıyorsunuz.” 2022’de Büyük Okyanus’ta meydana gelen Hunga Tunga patlaması, dünya üzerindeki en büyük sualtı patlamalarından biri oldu.

DENİZ TABANI VE HİDROTERMAL ARAŞTIRMALAR

Geminin altında, 300 metre derinlikte fokurdayan sıcak bacalar var. Isobel, “Bazı gezegenlerin yüzeyi hakkında, altında ne olduğundan daha çok şey biliyoruz” diyor. Su altı robotu, sıvıları toplamak ve gazları araştırmak için deniz tabanına iniyor. Ancak bu bacaların sırlarını çözmek oldukça zor. Isobel, hidrotermal sistemi haritalama çabalarının önemini vurguluyor; bu, doğal afetlerin önceden tahmin edilmesine yardımcı olacak bir adım.

YEREL TOPLUM VE TURİZM ÜZERİNE ETKİLER

Prof. Paraskevi Nomikou, keşif gezisinin Yunanistan’ın Sivil Koruma Kurumu için önemli veri setleri oluşturacağını söylüyor. Santorini’nin volkanik aktivitesinin ne kadar yüksek olduğunu yerel halka bildirmek, patlama sırasında yasaklı alanların haritasını çıkarmak oldukça önemli. Ancak tüm bu araştırmalar, oldukça yüksek maliyetlere sahip.

Santorini’deki sismik tehditler, ada sakinlerinin ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne seriyor. Fotoğrafçı Eva Rendl, Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından adayı terk ettikten sonra geri döndü. “İnsanlar rezervasyonlarını iptal etti. Normalde çekimlere Nisan’da başlarım ama ilk işim Mayıs’a kaldı,” diyor. Lüks kasaba Oia’da, bazı turistler de tatillerini iptal etmeye başladı. Ancak, bilimsel bilgilerin daha güven verici olacağını düşünerek geri dönenler de var.

İLERİYE DÖNÜK GÜVENLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Santorini her zaman rüya gibi bir yer olarak kalacak. Adanın sualtı riskleri, bazı çiftler için romantizmin bir parçası olmuş durumda. Letonya’dan gelen yeni evli çift, “Aslında bir volkanın yanında evlenmek istiyorduk” diyor.

Bu haber, günümüzün gelişen bilimsel araştırmaları ve volkanik tehlikelerin toplumsal hayata etkilerini ortaya koyuyor.