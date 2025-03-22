Santorini Sismoloji Merkezi Ekipmanları Çalındı

DEPREM GÖZLEMLERİNE DARBE

Şubat ayından bu yana 23 binden fazla depremle etkilenen ünlü Santorini Adası’nda, bölgedeki su altı yanardağını gözlemlemek amacıyla kurulan Sismoloji Merkezi’nin güneş enerjisi sistemi, aküsü ve teknik ekipmanlarının çalınması, ülke genelinde büyük bir şok yarattı. Bu olay, deprem profesörü Kostas Papazachos tarafından duyuruldu. “Bu bir vandalizm, çünkü genellikle insanlarda bu tür merkezlere yönelik duyarlılık vardır ve zarar verilmez” sözleriyle durumu değerlendirdi.

OLAYIN ŞOK EDİCİ BOYUTU

Santorini Adası’nın Vlychaada bölgesinde 11 Şubat 2025 tarihinde açılan Sismoloji Merkezi’nin enerji kaynağı ve teknik ekipmanlarının çalınması, adada ve ülkede derin bir etki bıraktı. Selanik Aristoteles Üniversitesi Litosfer Fiziği, Sismoloji ve Uygulamalı Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, merkeze yaptıkları ziyaret sırasında istasyonun tahrip edildiğini ve güneş enerjisi sistemi, akü ve bazı teknik ekipmanların kaybolduğunu belirtti.

GÜVENLİK AÇISINDAN BİR RİSK

Prof. Kostas Papazachos, “Sismoloji Merkezi’nden aldığımız veriler bir gece aniden kesildi. Merkeze gittiğimizde, merkezin güç kaynağıyla ilgili tüm malzemelerin, güneş panellerinin, pillerin, şarj cihazlarının çalındığını ve istasyonun tahrip edildiğini gördük. İstasyonların çoğu, depremleri kaydedebilmek için kırsal kesimlerde, insanlardan uzakta, sessiz yerlerde kurulu” diyerek durumu açıkladı. Bu nedenle elektrik kullanmadan bağımsız çalışabilirler. Sismik istasyonlarda böyle vandalizm olayları oldukça nadirdir veya hiç yaşanmaz, çünkü toplumda sismik izleme açısından değerli olan bu makinelere karşı bir duyarlılık bulunmaktadır.