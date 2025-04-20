Şanxi, Kömür Kökenli Metan Üretiyor

KÜRESEL METAN ÜRETİMİNDE REKOR ARTILIŞ

Çin’in kuzeyindeki kömür bakımından zengin Shanxi eyaleti, eyalet istatistik bürosunun verdiği verilere göre yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla toplam 3,53 milyar metreküp kömür kökenli metan üreterek rekor bir başarıya imza attı. Kömür kökenli metan, temiz ve stratejik bir enerji kaynağı olarak nitelendiriliyor. Bu gazın, madencilikteki riskleri azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve doğalgaz eksikliğini gidermek amacıyla kullanılabileceği biliniyor.

REZERVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ

Shanxi, 2.000 metreye varan derinliklerde bulunan tahmini 8,31 trilyon metreküp kömür kökenli metan rezervine sahip. Bu miktar, Çin genelindeki toplam rezervin neredeyse üçte birini kapsıyor. Eyalet, son zamanlarda büyük kömür kökenli metan üretim üslerinin kurulmasında ülke genelinde lider bir konuma yerleşti. 2024 yılında hedeflenen 13,43 milyar metreküp kömür kökenli metan üretimi, ülkedeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 80,6’sını karşılayacak.

KARBON EMİSYONLARIYLA MÜCADELE

Bu üretimle birlikte, yaklaşık 200 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağlanması bekleniyor. Çin, 2030’dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefini belirlemiş durumda. Ülke, temiz enerjiye geçiş ve eski sanayi kapasitelerinin devre dışı bırakılması çalışmaları sayesinde 2012 ile 2023 yılları arasında gayrisafi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 35’in üzerinde bir oranda azaltmayı başardı.