Şap Enstitüsü, 15 Milyon Doz Aşı Üretti

AŞI ÜRETİMİ VE SALGINLA MÜCADELE

Şap Enstitüsü, SAT-1 tipi şap hastalığına yönelik 15 milyon doz aşıyı sahaya sürdü. Türkiye, ithalata ihtiyaç duymadan kendi aşısını üretiyor ve ihraç ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü, Afrika kökenli SAT-1 tipi şap hastalığına karşı aşı üretimini sürdürüyor. Salgının, Türkiye’nin birçok ilinde hayvan pazarlarının kapanmasına yol açması üzerine üretilen aşıların yaygın kullanımıyla birlikte kontrol altına alındı. Aşılama oranının yüzde 85-90 seviyelerine çıkmasıyla hayvan pazarları yeniden açıldı.

Şap Enstitüsü Müdürü Ertan Ağtürk, salgın tipleri, aşı üretimi ve ihracat çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “31,5 milyon civarında aşı üretimimiz var” bilgisini verdi. SAT-1 salgını üzerine yapılan aşının üretildiğini belirten Ağtürk, “Aşılama yapıldıkça mihrak sayımız düşüyor. Şu ana kadar 13 milyon 763 bin civarında SAT-1 içeren aşı ürettik. Bugün 15 milyon aşı üretmiş olacağız. Ürettiğimiz aşının yaklaşık olarak yüzde 85-90’ı sahada uygulanmış durumda” dedi.

VİRÜSÜN ETKİLEŞİMİ VE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Ertan Ağtürk, SAT-1 virüsünün “şap sınırları aşan bir hastalık” olduğunu belirtti. Virüsün 50-60 kilometre rüzgarla yayılabileceğini vurgulayan Ağtürk, “Tohum virüsümüzü elde ettik. Enstitü olarak virüsle çalışma yaparak aşımızı ürettik ve sahaya sürdük” ifadelerini kullandı. Aşı üretim aşamalarını detaylandıran Ağtürk, virüsün izolasyonundan inaktif aşı üretimine kadar olan süreci aktardı. Ayrıca, anafilaktik şoku en aza indirmek için yapılan çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyledi.

İTHALAT YERİNE YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Gelecek günlerde 1 milyon 300 bin doz aşının daha sahaya sevk edileceğini aktaran Ağtürk, “Toplamda 15 milyon doz SAT-1 içeren aşı üretmiş olacağız. Geçen yıl 10 milyon 815 bin doz Azerbaycan’a ihracat yaptık” dedi. Müdür, ithalat durumunda hızlı müdahale şansının azalacağını, bu nedenle yerli üretim yapmanın ve sahada hızlı hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

AŞININ YETERSİZOLUĞU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sosyal medyada aşı ile ilgili yanlış bilgiler dolaştığını belirten Ağtürk, şapla mücadelenin tek yolunun aşı olduğunu ifade etti. “Aşı dışında hiçbir ilaç tedavi etmiyor” diyen Ağtürk, çiftçilerin de aşıların uygulanmasında belirli tedbirlere uyması gerektiğini belirtti. Hayvanların karantinaya alınmasının önemini vurgulayan Ağtürk, hastalık belirtisi gösteren hayvanların yüz tutmamaları gerektiğini hatırlattı.

NİTELİKLİ PERSONEL VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Ertan Ağtürk, enstitüde sadece şap ile ilgili üretim yapıldığını ve iyi yetişmiş elemanların bulunduğunu ifade etti. Aşı üretim kapasitesinin çok iyi bir seviyede olduğunu belirten Ağtürk, uzman yetiştirmenin uzun bir süreç olduğunu ve bunun önemine değindi. Ayrıca, COVID-19 aşı üretimi sırasında da enstitünün katkılarının bulunduğunu sözlerine ekledi.