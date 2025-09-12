Şap Enstitüsü, 15 Milyon Doz Aşı Üretti

ŞAP ENSTİTÜSÜ 15 MİLYON DOZ AŞIYI SAHAYA SÜRDÜ

Şap Enstitüsü, SAT-1 tipi şap hastalığına karşı 15 milyon doz aşıyı piyasaya sürdü. Türkiye, ithalata ihtiyaç duymadan kendi aşısını üretiyor ve yurt dışına ihraç ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü, Afrika kökenli SAT-1 tipindeki şap hastalığına karşı aşı üretimlerine devam ediyor. Türkiye’nin birçok ilinde hayvan pazarlarının kapanmasına sebep olan salgın, üretilen aşıların yaygın kullanıma sokulmasıyla birlikte kontrol altına alınmaya başladı. Aşılama oranı yüzde 85-90 seviyelerine ulaşmasının ardından hayvan pazarları yeniden açıldı.

AŞI ÜRETİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Şap Enstitüsü Müdürü Ertan Ağtürk, aşı üretimi, ihracat çalışmaları ve çiftçilere yönelik uyarılar hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıkladı. “Aşılama yapıldıkça mihrak sayımız düşmeye başlıyor. Şu ana kadar 13 milyon 763 bin civarında SAT-1 içeren aşı ürettik. Ocak ayından itibaren 31,5 milyon civarında bir aşı üretimimiz var. Bunun SAT-1 içeren kısmı 13 milyon 763 bin. Bugün de bir dolum yapıyoruz. Bu aşamalar sonunda toplamda 15 milyon aşı üretmiş olacağız. Sahada arkadaşlarımızın uygulama oranının yüzde 85-90 olduğu bilgisine sahibiz. Mihraklarda ise oran büyük ölçüde azalmış durumda” dedi.

VİRÜS SINIRLARI AŞAN BİR TEHDİT

SAT-1’in Afrika kökenli bir virüs olduğunu ve bu hastalığın sınırları aşabildiğini belirten Müdür Ağtürk, “Virüs, rüzgarla 50-60 kilometre mesafeye kadar ulaşabiliyor. Herhangi bir materyal, kamyon ya da yemle bu virüsü taşıyabiliyor” şeklinde konuştu. “Enstitü olarak tohum virüsümüzü hazırlayıp aşı ürettik ve hızlı bir şekilde sahaya sürdük” diye ekledi.

AŞI ÜRETİM SÜRECİ VE ELDEN GEÇİRME AŞAMALARI

Ağtürk, aşı üretim sürecini şöyle açıkladı: “Öncelikle sahadan virüs geliyor; bu virüsü izole ediyoruz. İzole ettiğimiz virüsla bir tohum virüsü hazırlıyoruz ve bunu virüs kültür laboratuvarımıza getiriyoruz. Orada kültür yaparak inaktif bir aşı elde ediyoruz. İnaktif aşıda canlı virüs bulunmuyor, bu da güvenli bir aşı üretmekte önemli. Aşının etkinliğini en aza indirgemek için geçmişte yapılan çalışmalar neticesinde anafilaktik şok oranını yüzde 0,007 seviyesine düşürmeyi başardık.”

İHTİYAÇLARA GÖRE ÜRETİMDE ESNEKLİK

Müdür Ağtürk, geçen yıl 54 milyon aşı üretilirken bu yıl 31 milyon 417 bin doz aşı üretildiğini belirtti. Geçen sene tek bir virüse karşı 250 milyon doz monovalan aşı üretimi olmasına rağmen çoklu virüslere yönelik geliştirilen aşılarda bu sayının azaldığını ifade etti. “Gün içerisinde 1 milyon 300 bin doz aşı daha sahaya sevk edileceği bilgisini aldık” diye aktardı.

AŞISIZ TEDAVİ İMKÂNI YOK

Ağtürk, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerle mücadele ettiklerini ve “Şapla mücadelenin tek çaresi aşılardır” dedi. Şapın viral bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ağtürk, “Herhangi bir ilaç ya da antibiyotiğin etki etmediğini” vurguladı. “Aşı dışında yapılan işlemlerin şapı tedavi etme şansı yok” diye ekledi.

ÇİFTÇİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN TEDBİRLER

Ağtürk, şapla mücadele için aşı yaptırmanın zorunluluğunu vurguladı. Çiftçilerin hayvan alırken mevcut hayvanların içine doğrudan bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi ve “İzole bir alan oluşturmalı ve 15-21 gün karantina süresini beklemelidir” önerisinde bulundu. Ayrıca, hastalık belirtisi gösteren hayvanların ayrı tutulmasının önemini ekledi.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Müdür Ağtürk, yalnızca şap aşısı üretildiğini ve enstitüde iyi yetişmiş elemanların bulunduğunu belirtti. Aşı üretim kapasitesinin oldukça iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Ağtürk, nitelikli uzmanların yetişmesinin zorluğuna da dikkat çekti. Ayrıca, COVID-19 aşı üretimindeki katkılarının da önemli olduğunu vurguladı.