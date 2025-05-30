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Şap Hastalığı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde görülen şap hastalığına karşı aşılama faaliyetlerini devam ettiriyor. Hayvan sağlığını koruma amacıyla köylerde yoğun aşılama çalışmaları yapılıyor. Veteriner hekimlerin liderliğinde gerçekleştirilen operasyonlarla, merkez mahalleler ve köylerdeki hayvanlara şap aşısı uygulanıyor.

Hayvan sahiplerine, hastalıkla mücadele yöntemleri aktarılıyor. Bulaşmayı önlemek için alınması gereken ek tedbirler hakkında bilgi veriliyor. Yetkililer, şap hastalığının hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabileceği konusunda halkı uyarıyor. Aşılama ve karantina kurallarına uyulması gerektiği vurgulanıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin desteğiyle hastalığın yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışıyor. Gece gündüz demeden yürütülen bu çalışmalar, hayvan sağlığını koruma çabası olarak devam ediyor.

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