Şap Hastalığı İçin Aşı Uygulamaları Devam Ediyor

AŞI UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, büyükbaş hayvanları etkileyebilecek şap hastalığına karşı uygulanan SAT-1 aşı çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu aşı uygulamalarını titizlikle sürdürüyor. Planlı program çerçevesinde, köyleri dolaşan veteriner hekimler ve sağlık personeli, çiftçilerin ahırlarında büyükbaş hayvanların aşılama işlemlerini gerçekleştirerek bu salgın riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

YETKİLİLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Yetkililer, yürütülen aşı çalışmalarının hayvan sağlığını korumak ve vatandaşların ekonomik kayıplarını en aza indirmek amacı taşıdığını belirtiyor. Ayrıca, üreticilere de aşı programına destek olma çağrısı yapılıyor. Böylece, bu önlemlerle hem hayvanların sağlığı hem de çiftçilerin maddi durumları güçleniyor.