Şap Hastalığı Krizi Yönetilemedi, Zarar Büyük

SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YETERSİZ ÖNLEMLER

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Türkiye’de etkisini sürdüren şap hastalığına karşı gereken önlemlerin alınmadığını vurguladı. “Hayvancılık sektöründe oluşan kayıpların telafisi zor. Vatandaşın emeği heba edildi, üretici ve köylü sahipsiz bırakıldı. 5 milyar dolarlık zararın hesabı hala verilebilmiş değil,” ifadelerini kullandı. Alsan, şap hastalığına karşı yeterli bir mücadele verilmediğinden de bahsetti. Şap hastalığının risklerinin öngörülmediğini belirtti ve “Riskler zamanında öngörülmez ve yönetilmezse, küçük bir sorun bile büyük bir ekonomik ve sosyal felakete dönüşebilir,” dedi.

SÜREÇ İYİ YÖNETİLEMEDİ

Alsan, Türkiye’nin şap krizinin yönetiminde yeterli zayıflığın olduğunu ifade etti. “Riskler yeterince öngörülmedi, alınan önlemler yetersiz kaldı, güçlü eylem planları devreye sokulamadı,” diyerek mevcut durumun gerekçelerini sıraladı. Ayrıca, bu sürecin yönetilmesinde sahada yeterli teknik personel olmamasının ve aşılamaların denetiminde yaşanan sıkıntıların etkili olduğunu belirtti. Şap virüsünün SAT-1 varyantının İran’da görüldüğünü ve bu durumun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aylar önce raporlandığını hatırlattı.

AŞILAMA SIKINTILARI VE RİSK YÖNETİMİ

Mayıs ayında Türkiye’de ilk şap vakası tespit edildi. Ardından 8 Mayıs’ta, 1,5 milyon doz aşının sahaya sürüldüğü iddia edildi. Ancak Alsan, “Eğer ülkenin yüzde 60’ı risk altındaysa, en az 10 milyon hayvanın acil aşılanması gerekir. 13 milyon doz uygulandıysa, sorun neden bu kadar büyüdü?” diyerek aşılama sürecinin yetersizliğine dikkat çekti. Saha gözlemlerinin birçok bölgede hayvanların yeterince aşılanmadığını gösterdiğini de belirtti.

Alsan, devletin kriz zamanında üreticisinden ve köylüsünden yana bir tavır alması gerektiğini ifade etti. Daha önce iki yıl önce SAT-2 salgınında başarılı bir sınav verilmesine rağmen, mevcut yönetim tarafından aynı başarıların sağlanamadığını aktardı. Sonuç olarak, şap krizinin bilançosunun ağır olduğunu vurguladı. “Hayvancılık sektöründe oluşan kayıpların telafisi zor. Bu tablo, Türkiye’de değişim ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır,” diyerek durumu özetledi.