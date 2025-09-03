Şap Hastalığı Üreticileri Ciddi Şekilde Etkiliyor

ŞAP HASTALIĞININ ZARARLARI

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, şap hastalığının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı ve ekledi: “Kuraklıkla mücadele eden çiftçi şimdi şap krizinin yükünü de sırtlanmak zorunda kaldı. Çiftçi ve üretici çok büyük mağduriyet yaşadı.” Özkök, devletin kredi borçlarını ertelemesi veya tolerans sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, “Şap Enstitüsü’nün aşı stoklarını güçlendirmesi, aşı kampanyalarının sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi halde benzer krizler yeniden yaşanabilir” şeklinde konuştu.

HAYVANCILIĞA OLAN ETKİLERİ

Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu Aksaray’da şap hastalığı üreticilere büyük zarar verdi. Hayvancılıkla geçimini sürdüren üreticiler, salgının etkisiyle süt veriminde ve hayvan varlığında kayıplar yaşadı. Özkök, “Şap hastalığı Türkiye’de hayvancılık sektörüne çok büyük bir darbe vurdu. Süt veriminde yüzde 30’a yakın düşüş yaşandı. İneklerde büyük tahribatlara yol açarak mezbahalara kesime gitmelerine neden oldu” açıklamasında bulundu. Bu durumun hem üreticiyi hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

PAZARLARIN AÇILMASIYLA TİCARETİ CANLANDIRMAK

Hayvan pazarlarının kapalı kalmasının ardından yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Özkök, “Hayvan pazarlarının açılması şehrin ekonomisinin canlanması demek. Üretici alacaklarını tahsil edecek, esnaf köylerden gelen üreticiyle ticaret yapabilecek” dedi. Pazarların kapanmasının birçok üreticiyi kredi borcunu ödemek konusunda zor durumda bıraktığını ifade etti. “Şimdi yeniden ticaretin canlanması için adımlar atılıyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

DEVLET DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Özkök, devletin üreticilere destek olmasının hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Kuraklıkla mücadele eden çiftçi şimdi şap krizinin yükünü de sırtlanmak zorunda kaldı. Çiftçi ve üretici çok büyük mağduriyet yaşadı.” dedi. Aksaray’da günlük 1400 ton süt üretiminin yapıldığını belirten Özkök, ciddi bir krizle karşı karşıya kalındığını ifade etti. “Biz inadına üretmeye, inadına hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Ama sürdürülebilir bir üretim için önümüzün açılması, devletimizin bize destek olması gerekiyor” diyerek durumu özetledi.