Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor

ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde şap hastalığına karşı aşılama işlemlerine devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kelkit ilçesindeki Özlüce köyünde aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerine katıldı. Kıraç, “Büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının belirtileri yüksek ateş, ayak tırnaklarında yaralar ve iştahsızlık” diye belirtti.

HASTALIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ

Kıraç, merkeze bağlı Sarıçiçek köyü ile Kelkit’in Güzyurdu köyünde 8 Ağustos’ta şap hastalığı tespit edildiğini açıkladı. “Hastalık çıkan köylerin 3 kilometre çevresinde gözetim kontrol bölgesi olarak, hastalık çıkan bölgeden itibaren 10 kilometre çevresinde de aşılama yapıyoruz. Bu köylerimize hayvan giriş ve çıkışları kısıtlandı” şeklinde konuştu. Kıraç, ekiplerin aşılama işlemlerinin yanı sıra besicilere hastalık hakkında bilgi verdiklerini de ekledi.

ÖNLEMLER DEVAM EDİYOR

Özlüce köyünde besicilik yapan Yalçın Mutlu, şap hastalığına karşı tedbir amaçlı düzenli olarak hayvanlarının aşılarını yaptırdığını söyledi. Bu süreçte, hayvan sağlığının korunması için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor.