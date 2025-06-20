SAP İş Teknoloji Zirvesi Gerçekleşti

TEKNOLOJİ LİDERLERİ SAP BTP SUMMIT’TE BULUŞTU

İstanbul’da düzenlenen SAP etkinliğinde iş ve teknoloji liderleri bir araya geldi. Burada SAP’nin yeni çözümü olan Business Data Cloud (BDC – Veri Bulutu) tanıtıldı. Etkinlik, yapay zeka destekli iş uygulamalarının ve süreçlerin nasıl oluşturulacağı, entegre edileceği, otomatikleştirileceği ve genişletileceği konularına odaklandı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı SAP BTP Summit, yapay zeka kullanımını içeren bulut dönüşümündeki güncel gelişmeleri ele aldı. Gün boyunca devam eden etkinlik, yapay zekalı şair robot Deniz Yılmaz’ı geliştiren tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay’ın konuşmasıyla sona erdi.

YAPAY ZEKANIN EVRİMİ HEYECAN VERİYOR

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren SAP EMEA Yapay Zeka ve Platform Mimarisi Başkanı Pavlos Panagiotidis, SAP’nin hem yerleşik hem de özel olarak geliştirilmiş yapay zeka çözümleriyle güçlü bir yetkinliğe sahip olduğunu belirtti. Panagiotidis, “Yapay zekanın evrimi hepimizi heyecanlandırıyor, bazen robotların yerimizi alacağından endişeleniyoruz. Neyse ki buna karşı bazı önlemler var” diye konuştu. Ayrıca, yapay zekanın rol oynayabileceği üç modeli sıraladı: doğal insan deneyimleri yaratmak, sonuç odaklı süreçleri artırmak ve özel yapay zeka aracıları oluşturulmasını sağlamak.

SAP BUSINESS DATA CLOUD’UN FAYDALARI

SAP Business Data Cloud’un sadece bir veri platformu olmanın ötesinde, yapay zekanın çalışabilmesi için güçlü veri temelleri sunduğunu aktaran Panagiotidis, “SAP BDC ve AI Agent ortaklığı bununla sınırlı kalmıyor. Veri yönetimi, raporlama ve analitik alanlarında da işletmelere büyük değerler katıyor” ifadelerini kullandı. SAP Türkiye Çözüm Mimarı Bülent Geylan, BDC’nin SAP ekosistemindeki tüm verileri entegre eden bir çözüm sunduğunu, tutarsızlıkları ortadan kaldırarak kurumlara akışkan bir görüş açısı sağladığını belirtti.

MODÜLER YAKLAŞIMLA REKABET GÜCÜ ARTIRILIYOR

SAP BTP Summit’te SAP BTP’nin modüler yaklaşımı ele alındı. Martur Fompak Uluslararası Grup Akıllı Teknolojiler Direktörü Özlem Altınışık, “Teknoloji platformumuz basit ve kullanılabilir olmalı” diyerek, SAP’nin sunduğu esnek platformların inovasyonu sürdürülebilir kıldığını aktardı. Ayrıca, Eti Global Dijital Kurumsal Çözümler ve DevOps Direktörü Hüseyin Levent de, “Modern çağın getirdiği bulut ve mobil öncelikli bir ortamda, SAP BTP platformuna geçmeyi tercih ettik” dedi.

RAPORLAMA SÜREÇLERİNDE HIZ VE DOĞRULUK

Oturumda, Coşkunöz Holding ERP ve İş Çözümleri Direktörü Mustafa Mor, veri odaklı karar alma süreçlerinin ve hızlı raporlama ihtiyacının kritik önem taşıdığını vurguladı. LC Waikiki’nin BT Uygulama Geliştirme Direktörü Kaan Karakaya, veri dönüşümünde RISE with SAP ve SAP Datasphere çözümlerini tercih ettiklerini belirtirken, Eren Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Fırat Eken, SAP S/4HANA Private Cloud geçişine başladıklarını aktardı.

HIZLI, GÜVENLİ VE ENTEGRE SİSTEMLER

Tavuk Dünyası Dijital Dönüşüm Müdürü Saadet Özkum, B2B sipariş sistemlerini SAP BTP’ye taşıyarak süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerini ifade etti. Ayrıca, SAP BTP’nin bulut tabanlı yapısının şubelerin her yerden güvenli erişimini sağladığını belirtti. SAP BTP Summit’teki oturumlarda, iş dünyasının teknolojiyi stratejik bir araç olarak gördüğünü ortaya koyan veriler paylaşıldı.

ŞEFFAFLIK VE ESNEKLİK KAZANILDI

Dönüşüm süreçlerinde Detaysoft’un kilit rol oynadığını belirten Orhan Holding Global BT İş Çözümleri Müdürü Recai Yağlı, SAP ile yürüttükleri dijital dönüşüm sürecinin otomotiv süreçlerini dönüştürdüğünü, hız ve esneklik kazandırdığını ifade etti. Smart Güneş Teknolojileri BT Direktörü Damla Sezgin Yoluaçık da, operasyonlarında şeffaflık, esneklik ve veri odaklı karar alma kabiliyeti kazandıklarını vurguladı.