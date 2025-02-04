Şap Karantinası Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı

ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARI KAPANDI

Şarkışla ilçesinin 5 kilometre yakınında bulunan canlı hayvan pazarı, bölgedeki şap hastalığı vakaları sebebiyle kapatıldı. Şarkışla Belediyesi, hastalığın etkisini minimalize etmek için pazarın kapatılmasına karar verdi. Belediyeden yapılan duyuruda, “İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı’nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir” denildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanları etkileyen, akut seyirli ve oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Zoonotik özellikler taşıması nedeniyle insan sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur.

HASTALIK NASIL YAYILIR?

Şap virüsü, kimyasal etkilere karşı duyarsızdır ve pH 7,0-7,7 arasında stabil kalırken asidik ve alkali ortamda hızla inaktif hale gelir. Hastalık, hem direkt hem de indirekt yollarla yayılabiliyor. En belirgin bulaşma şekli, havada bulunan virüslerin solunum yolu ile alınmasıdır. Enfekte ya da kuluçka dönemindeki hayvanlar, solunum, deri, sekresyon ve ekstretleri, süt ve sperma yoluyla virüsü yaymaktadır. Ayrıca hastalık, bulaşık hayvan ürünleri, kontamine araç ve aletler, insanlar, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları üzerinden de bulaşabiliyor. İnsanların nadiren enfekte hayvanlarla teması veya enfekte et ve süt ürünleri tüketmesiyle enfeksiyonu kapabileceği bildirilmektedir.