Sapanca’da Drift Yapan Sürücüye Ceza

CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Sapanca ilçesinde, plakasız bir otomobille drift yapan sürücüye sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası toplam 80 bin 781 TL para cezası uygulandı. 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:26 sıralarında meydana gelen olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerini harekete geçirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda aracın plakası tespit edildi.

DİFT YAPMAK VE CEZA MİKTARI

Aracı kullanan K.D. ile ilgili olarak drift yapmak esasından 46 bin 392 lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak sebebiyle 18 bin 677 lira ve tescilli aracı plakasız kullanmaktan 15 bin 712 lira olmak üzere toplam 80 bin 781 lira cezai işlem uygulandı.

ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA

Bunun yanı sıra, araç sahibi A.D.’ye de sürücü belgesi iptal edilen kişiye araç kullandırdığı için 18 bin 677 TL ceza kesildi. Bu durum, trafik güvenliğini sağlama ve kurallara uyulması gereken bir konu olarak gündemdeki yerini alıyor.