Sapanca’da Genç, Tabancayla Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla bulunduğu ortamda, kazara ateşlendiği iddia edilen bir tabancanın kurşunuyla vurulup hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi’nde yer alan tek katlı prefabrik evde gerçekleşti.

KURBAN VE OLAY YERİ

İddialara göre, evin balkonunda 5 kişiyle birlikte bulunan İbrahim Yıldırım (29), tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu. Olayın gerçekleşmesinin ardından durumu yetkililere bildiren kişilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından, 2 çocuk babası Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE İNCELEME

Olay anında evde bulunan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Kazanın detayları araştırılırken, yaşanan olay, arkadaş ortamında ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olarak gündeme geldi.