Sapanca’da Genç Tabancayla Vuruldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla bulunduğu ortamda kazara ateşlendiği öne sürülen bir tabancadan çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerinde yer alan tek katlı prefabrik evde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İddiaya göre, evin balkonunda bulunan İbrahim Yıldırım (29), kazara ateş eden tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından, İbrahim Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖZALTILAR VE İNCELEME

Olay sırasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bu hususla ilgili olarak kapsamlı incelemeler başlatıldı. Yıldırım’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın büyüklüğü ve yaşanan trajedi, çevredeki halkın da dikkatini çekti.