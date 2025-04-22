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Sapanca’da Genç Tabancayla Vuruldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, 29 yaşındaki bir genç, arkadaş ortamında meydana gelen kazayla hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan prefabrik bir evde gerçekleşti. İddialara göre, evin balkonunda oturan İbrahim Yıldırım (29), kazara ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla başından vurularak yaşamını yitirdi.

OLAYA MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sırasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

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