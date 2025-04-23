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Sapanca’da Genç Tabancayla Vuruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki bir genç, arkadaş ortamında meydana gelen kazara ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitiriyor. Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan tek katlı prefabrik evde gerçekleşiyor.

KAZA VEYAİSLAM OLAYININ DETAYLARI

İddiaya göre, evde 5 kişi bulunuyor ve bu kişilerin arasında İbrahim Yıldırım (29) yer alıyor. Yıldırım, kazara ateşlenen bir tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk ediliyor.

YÜZLEŞME VE SORUŞTURMA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, iki çocuk babası olan Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılıyor. Olay sırasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alınıyor ve konuyla ilgili inceleme başlatılıyor.

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