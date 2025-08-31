Sapanca’da Gençler Okul Düzeltmesi Yaptı

YEREL GENÇLERİN BAŞARILI PROJESİ

Sapanca ilçesinde, gençler imece usulü ile mahalledeki ilkokulun çevre düzenlemesi, boya işlemleri ve güvenlik kamera sistemlerinin yenilenmesi için bir araya geldi. Mahalle muhtarı Ömer Çapoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen bu projede, Tepebaşı Aktar İlkokulu’nun bahçesi tamamen elden geçirildi. Eski çimler kaldırıldı ve rulo çim yerleştirildi. Ayrıca otomatik sulama sistemi aktif hale getirildi.

OKULUN YENİLENEN ALANLARI

Okulun iç ve dış cephe boyaları yenilendi ve tuvaletler baştan sona yeniden yapıldı. Bu süreçte kalebodur, fayans ve akıllı hijyen sistemleri kullanıldı. Ayrıca okulun güvenlik kamera sistemleri de modernize edildi. Mahalle sakini Musa Balkaya, yaptıkları çalışmalar hakkında şöyle konuştu: “Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde mahalle halkımızla birlikte okulumuzdaki eksiklerin giderilmesi gayesiyle bir çalışma yürüttük.”

PROJENİN DETAYLARI

Balkaya, eksiklerin tespit edildiği bir liste oluşturduklarını ve mahalle halkı, esnaflar ve turizm paydaşları ile bir araya geldiklerini belirtti. “Hazır rulo çimler, sulama sistemleri gibi değişiklikler yaparak çocuklara çok güzel bir peyzaj oluşturduk. Tuvaletler kötü durumdaydı, yıkımını yaptık ve kalebodur, akıllı sistem ve hijyen kitlerini koyduk.” diyerek devam etti. Ayrıca, okulun arkasında bulunan kullanılmayan alanların temizlenerek her sınıf için ayrı bir hobi bahçesi oluşturulduğu vurgulandı.

HAZIRLIK SÜRECİ TAMAMLANDI

Balkaya, öğretmen odaları ve diğer alanlarda yapılan tadilatlardan da bahsederek, “Şu an halihazırda 4 tane ilkokul sınıfı, 1 tane ana sınıfı ve 2 tane özel eğitim sınıfımız var. Bu sınıflarımızın hepsini yeni öğretim yılına hazırlamış durumdayız.” dedi. Ayrıca, “Kurumların vereceği destekler ile yıkıma ve montaj çalışmalarımız bitmiş oluyor. Pazartesi günü çocuklarımız yeni öğretim yılında daha enerjik ve daha kapsamlı şekilde eğitimlerine başlamış olacaklar.” ifadelerini ekledi.