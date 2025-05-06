Sapanca’da Maskeli Saldırı, 2 Yaralı

MASKELİ SALDIRGANLAR SİLAHLA SALDIRDI

Sapanca ilçe merkezinde, maskeli kişilerin gerçekleştirdiği tabancalı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Sapanca’nın Nailiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, K.Y. ve E.Y. isimli iki arkadaş, sokakta yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan yüzleri maskeli şahısların silahlı saldırısına maruz kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası yaralanan K.Y. ve E.Y., saldırganların geldikleri otomobille kaçmasının ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerine intikal edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların İstanbul’dan geldikleri belirtildi. Jandarma, olayla ilgili kaçan saldırganları yakalamak üzere soruşturma başlattı.