Sapanca’da Meşale Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ EĞLENCE MEŞALELERİ OLDU

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde eğlence amaçlı yakıldığı düşünülen meşaleler nedeniyle bir yangın çıktı. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan önce itfaiye ve diğer ekipler tarafından kontrol altına alındı. Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi Seyir Terası mevkiinde kutlama yapan kişilerin meşalelerinin neden olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede yayıldı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, muhtemel bir faciaya yol açmadan yangını kontrol ederek söndürdü. Yangının nedenleri hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.