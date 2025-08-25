Haberler

Sapanca’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA DEVRİLEN MOTOSİKLET

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü yaralanıyor. Göl Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen kazada, 20 yaşındaki Ömer Ö. idaresindeki 34 MMG 219 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devriliyor. Motosiklet, devrilme sonrası yaklaşık 50 metre sürükleniyor ve sürücü yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Vakfıkebir'de yaşanan trafik kazasında Yüksel Baş hayatını kaybetti. Kızı ve yeğeni ise hastaneye sevk edilerek tedavi edilmeye alındı.
Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.