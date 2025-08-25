Sapanca’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA DEVRİLEN MOTOSİKLET
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletten düşen sürücü yaralanıyor. Göl Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen kazada, 20 yaşındaki Ömer Ö. idaresindeki 34 MMG 219 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devriliyor. Motosiklet, devrilme sonrası yaklaşık 50 metre sürükleniyor ve sürücü yaralanıyor.
SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS OLAY YERİNDE
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatılıyor.