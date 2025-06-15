Sapanca’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Sapanca ilçesinde, akşam saatlerinde camided Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. 57 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, 54 SJ 068 plakalı motosikleti ile karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki AKM 279 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce savruldu ve bahçe duvarını aşarak bir evin bahçesine düştü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yıldız, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin polis incelemesi sürüyor.