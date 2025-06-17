Sapanca’da Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

OLAYDA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, iki gün süren tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana gelen kaza, Mehmet Emin Yıldız (57) idaresindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.İ. yönetimindeki 54 AKM 279 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

KAZA ANI VE SONRASI

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulup, bahçe duvarını aşarak bir evin bahçesine düşerek ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Yıldız’ı hastaneye kaldırdı. İki gün süren tedavi sürecine rağmen, yapılan müdahalelere yanıt vermedi ve yaşamını yitirdi.