Sapanca’da Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇAPRAŞTI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Camiced Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.E.Y. (57) tarafından yönetilen 54 SJ 068 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.İ. tarafından kullanılan 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, savrularak bir bahçe duvarını aşarak evin bahçesine düştü ve yaralandı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu bilgisi alındı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.