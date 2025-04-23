Sapanca’da Silahla İntihar Olayı Meydana Geldi

OLAYIN GEÇTİĞİ YERDEKİ DURUM

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, toplantı halinde olan arkadaş grubunun arasında kazara ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla vurulan kişi yaşamını yitiriyor. Gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan tek katlı prefabrik evde beş arkadaşın oturduğu sırada aniden silah sesi yükseliyor. Kim tarafından ateşlendiği hâlâ netlik kazanamayan tabancadan çıkan kurşun, İbrahim Yıldırım’ın (29) başına isabet ediyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda İbrahim Yıldırım’ın hayatta olmadığını tespit ediyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında iki çocuk babası Yıldırım’ın cesedi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılıyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay yerinde bulunan dört arkadaş, polis tarafından gözaltına alınıyor. Soruşturma ise sürdürüyor. Bu trajik olay, arkadaşlık ortamlarında silah bulunmasının risklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.