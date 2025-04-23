Sapanca’da Silahla Vurulan Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan tek katlı prefabrik evin balkonunda dört arkadaşıyla oturan İ.Y. (29), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

Olayın ardından durumu bildiren kişilerin ihbarıyla sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede İ.Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İki çocuk babası olan İ.Y.’nin cenazesi, yerinde gerçekleştirilen incelemenin sona ermesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay esnasında evde bulunan dört şüpheli, polis ekipleri tarafından yeralan gözaltına alındı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine soruşturma devam ediyor.