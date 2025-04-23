Haberler

Sapanca’da Silahla Vurulan Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan tek katlı prefabrik evin balkonunda dört arkadaşıyla oturan İ.Y. (29), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

Olayın ardından durumu bildiren kişilerin ihbarıyla sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede İ.Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İki çocuk babası olan İ.Y.’nin cenazesi, yerinde gerçekleştirilen incelemenin sona ermesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olay esnasında evde bulunan dört şüpheli, polis ekipleri tarafından yeralan gözaltına alındı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray’a Farklı Yenilgiyle Veda Ettik

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a 5-1 mağlup olmalarının ardından takımlarının sezon performansını değerlendirdi.
Haberler

İstanbul Bağcılar’da Elektrik Kesintisi

Bağcılar'da 24 Nisan'da gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin süresi ve nedeni hakkında detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.