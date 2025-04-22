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Sapanca’da Silahla Vurulan Kişi Öldü

SAPANCA’DA SİLAHLI SALDIRI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde başından vurulan bir kişi, olayın ardından yaşamını yitirdi. Aldığı bilgilere göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta yer alan tek katlı prefabrik evin balkonunda arkadaşlarıyla oturan İ.Y. (29), kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan kurşunla kafasından yaralandı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Durumun bildirilmesiyle sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda İ.Y.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İki çocuk babası olan İ.Y.’nin cenazesi, olay yerinde yapılan detaylı araştırmanın ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan dört şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İncelemeler devam ederken, olayın detayları ve şüphelilerin ifadeleri araştırılıyor.

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