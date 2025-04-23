Haberler

Sapanca’da Silahla Yaralanan Kişi Öldü

SAPANCA’DA TETİK ÇEKEN KİŞİ BULUNMUYOR

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trajik olayda, silahla başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta, tek katlı prefabrik evin balkonunda bulunan İ.Y. (29), 4 arkadaşıyla birlikte otururken, kim tarafından ateşlendiği belirsiz bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

SALDIRI DEVAM EDİYOR, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, İ.Y’nin durumunu kontrol ettiklerinde, maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk babası olan İ.Y’nin cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay esnasında evde bulunan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
Haberler

23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.