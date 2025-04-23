Sapanca’da Silahla Yaralanan Kişi Öldü

SAPANCA’DA TETİK ÇEKEN KİŞİ BULUNMUYOR

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trajik olayda, silahla başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta, tek katlı prefabrik evin balkonunda bulunan İ.Y. (29), 4 arkadaşıyla birlikte otururken, kim tarafından ateşlendiği belirsiz bir tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

SALDIRI DEVAM EDİYOR, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, İ.Y’nin durumunu kontrol ettiklerinde, maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk babası olan İ.Y’nin cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay esnasında evde bulunan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.