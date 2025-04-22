Sapanca’da Tabanca Kazası, Bir Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Sapanca ilçesinde, arkadaş ortamında kazayla ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden kişinin olayının detayları ortaya çıktı. Gece saatlerinde Güldibi Mahallesi’nde bulunan tek katlı prefabrik evin balkonunda oturan 5 arkadaş arasında ciddi bir kaza meydana geldi. Silah sesi duyulmasıyla birlikte, kimin tarafından ateşlendiği henüz tespit edilmeyen tabancadan çıkan kurşun, 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım’ın başına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Arkadaşlarının hemen ihbarda bulunmasının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Yıldırım’ın durumunu kontrol ettiklerinde, onun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLAR

Olay anında orada bulunan dört arkadaş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.