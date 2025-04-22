Sapanca’da Tabancayla Vurulan Genç Ölüm

OLAYIN GERÇEĞİ

Sapanca ilçesinde, arkadaş ortamında meydana gelen kazayla bir kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak’ta bulunan tek katlı prefabrik evde, beş arkadaş balkonunda otururken aniden bir silah sesi duyuldu. Kimin tarafından ateşlendiği henüz netleşmeyen tabancadan çıkan kurşun, 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım’ın başına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GÖREVİ

Yıldırım yere yığıldıktan sonra, arkadaşları hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve polis ekipleri, İbrahim Yıldırım’ın yapılan kontroller sonucunda yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından, Yıldırım’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Olay anında orada bulunan dört arkadaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.