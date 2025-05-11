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Sapanca’da Taksi-Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR OLDU

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada bir taksi ile bir otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi’nde, İzmit Caddesi üzerinde Sapanca yönüne ilerleyen H.K. yönetimindeki 54 T 4501 plakalı taksi, karşı yönden gelen ve dönüş yapan E.D. tarafından sürülen 41 ANG 766 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu ihbar etti. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sürücüler ve yolcular O.Y, D.D, A.D. ve E.D. yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle o bölgede trafik akışında yoğunluk oluştu. Ancak, yaralıların hastaneye taşınmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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