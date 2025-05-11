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Sapanca’da TIR’a çarpan cip

KAZA ANINDA YARALANMA

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR’a arkadan çarpan cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişindeki Göl Mahallesi mevkiinde yaşandı.

TIR’A ÇARPAN CİPİN DURUMU

Mustafa Atlıhan’ın kullandığı 42 BBL641 plakalı cip, İstanbul yönüne ilerleyen Feridun Akça’nın kullandığı 05 FA 533 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, cip TIR’ın dorsesindeki koruma demirine çarparak hurdaya döndü. Kaza sonrası sürücü Atlıhan, hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve otoyol jandarması yönlendirildi. Mustafa Atlıhan’a ayakta müdahale yapıldı. Hurdaya dönen cip ise çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı.

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