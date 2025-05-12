Sapanca’da UTV Aracı Devrildi

KAZA SONUCU YARALANAN ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, bir UTV arazi aracı şarampole devrildi ve araç içindeki çift yaralandı. Hastaneye götürülen yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğreniliyor. Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde gerçekleşti.

EĞİMLİ ARAZİDE KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLAŞTI

Şaban Koldemir (29), eşi Merve Gözükatı Koldemir (29) ile birlikte toprak yolda gezintiye çıktığı sırada UTV aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Araç içinde sıkışan çift, yaralanarak yardım beklemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA EKİPLERİ YARDIM GÖNDERDİ

Arazinin dik ve eğimli olmasından ötürü, kurtarma ekipleri yaralılara ulaşmakta zorluk çekti. Ekiplerin kurduğu vinç ve halat yardımıyla kurtarılan çift, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili detaylar bekleniyor. Jandarma, kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.