Sapanca’da UTV Devrildi, İki Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN AYRINTILARI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda UTV aracı şarampole devrildi. Kaza, Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde gerçekleşti. C.Ş.K. (29) tarafından idare edilen araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole düştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, sürücü C.Ş.K. ile eşinin M.G.K. (29) yaralandı. Olayın ardından durum hemen bildirildi. Bölgeye sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekipleri, kurdukları vinç ve halatlar aracılığıyla yaralıları güvenli bir şekilde çıkardı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralıların vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Kaza, bölgedeki trafik güvenliği açısından önemli bir durum olarak kaydedildi.