Sapanca’da UTV Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE YARALILARIN DURUMU

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, şarampole devrilen UTV arazi aracındaki çift yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi. Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde gerçekleşti. Eşi Merve Gözükatı Koldemir ile birlikte toprak yolda gezintiye çıkan Şaban Koldemir (29), idaresindeki UTV aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucunda araç içerisinde sıkışan Koldemir çifti yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay mahalline sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Arazinin dik ve eğimli olması nedeniyle ekiplerin yaralılara ulaşmada zorluk çektiği görüldü. Ekiplerin kurduğu vinç ve halat yardımıyla kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildiği açıkladı, ayrıca jandarma kazayla ilgili inceleme sürdürüyor.