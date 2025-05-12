Sapanca’da UTV kazasında çift yaralandı

KOCA YARALANDI

Sapanca ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen UTV arazi aracında bulunan çift yaralandı. Hastaneye götürülen yaralıların vücutlarında kırıkların olduğu öğreniliyor. Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde gerçekleşti. Eşi Merve Gözükatı Koldemir’le (29) birlikte toprak yolda geziye çıkan Şaban Koldemir (29) yönetimindeki UTV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Araç içerisinde sıkışan Koldemir çifti yaralandı.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Olaya müdahale etmek için sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Arazinin dik ve eğimli olması sebebiyle ekipler, yaralılara ulaşmakta zorluk çekti. Kurtarma operasyonunda kurulan vinç ve halatlar yardımıyla yaralı çift, ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hakkında bilgi alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.