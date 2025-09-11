Sapanca’da Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Olayın Gelişimi

Sapanca ilçesinde bir kişinin yalnız yaşadığı evde ölü bulunması, komşuları tarafından fark edildi. Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 2102. Sokak’ta yaşayan 75 yaşındaki Fatma Kamuran Aldinç’ten bir süre haber alamayan komşular, durumu merak edip evine gitti. Dışarıdan içeriye baktıklarında, Aldinç’in yerde hareketsiz halde yattığını gördüler.

Olay Yeri İncelemesi

Komşuların durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucunda yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesi gerçekleştirilirken, Aldinç’in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.